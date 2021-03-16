В Тульской области будут судить криминального авторитета по статье за вымогательство

Начиная с 2005 года и по настоящее время занимает высшее положение в иерархии преступного мира

По версии следствия житель Тулы, начиная с 2005 года и по настоящее время занимает высшее положение в иерархии преступного мира и обладает непререкаемым авторитетом в преступной среде.

Свое положение преступник использует в среде других правонарушителей в целях организации руководства преступной деятельности на территории тульского региона.

Было выяснено, что бандит в составе группы где было еще пять с человек, с помощь вымогательства получил от предпринимателя денежные средства в размере более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Тульский областной суд.