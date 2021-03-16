В общежитии Тульской области мужчина украл из прачечной чужую стиральную машинку Фото: Алексей ФОКИН

В полицию с заявлением обратился 41-летний мужчина, проживающий в общежитии поселка Первомайский. Он обратился в отдел МВД с заявлением о пропаже принадлежащей ему стиральной машины, установленной в помещении прачечной по месту жительства.

Полицейские сразу предположили, что украсть имущество мог сосед потерпевшего.

По предварительным данным, 27-летний ранее судимый мужчина имел возможность свободного доступа в прачечную общежития, и беспрепятственно вывез оттуда чужую бытовую технику.

Подозреваемый в содеянном признался. В отделе МВД проводят работу по установлению всех деталей случившегося.