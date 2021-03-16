Украл на 1000 — осужден на год: туляку назначили год и два месяца колонии за кражу из продуктового магазина Фото: Алексей ФОКИН

За мелкое хищение туляку назначили довольно реальный срок. Мужчина украл из «Пятерочки» товаров на сумму 258 рублей, а из «Перекрестка» - на 900. В последнем магазине преступление довести до конца не удалось, мужчину остановили сотрудники магазина. В результате преступных действий подсудимый причинил потерпевшим имущественный ущерб на сумму более 1100 рублей.

30-летний туляк уже признан виновным в преступлении. Суд приговорил мужчину к одному году и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.