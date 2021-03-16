Двоих туляков обманули мошенники на сумму более 1 миллиона рублей

Потерпевшие сообщали реквизиты для доступа к денежному счету

В Туле зафиксировано два мошенничества с общим ущербом более 1 миллиона рублей. В каждом случае мошенники использовали одинаковую схему: во время звонка жертвам обмана злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка, и обманным путем уговаривали оформить потерпевших кредит и сообщить все реквизиты для доступа к денежному счету. В результате правонарушения со счета 64- летнего жителя Тулы списали 684 тысячи рублей, а со счета 53- летнего туляка было похищено 374 тысячи рублей.

Проводится расследование по выяснению лиц, причастных к данному преступлению.