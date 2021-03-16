В Тульской области во дворе дома сбили 6-летнюю девочку: ей оказали медицинскую помощь Фото: материалы пресс-служб

15 марта в 17:50 на микрорайоне Восточный Богородицкого района мужчина, управляя автомобилем «Huyndai Gets», сбил 6-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дворовой территории из-за стоящего автомобиля.

В результате ДТП девочка получила различные травмы, но, к счастью, не слишком серьезные. Ее отпустили после оказания медицинской помощи.

Уважаемые водители и пешеходы! Будьте бдительным внимательны, выходя на проезжую часть дорог. Водителям важно соблюдать скоростной режим в жилой зоне, а пешеходам внимательно смотреть по сторонам.