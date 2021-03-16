В Тульской области директор управляющей компании мошеннически скрыл от налоговой более 13 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

Выяснилось, что за семь месяцев 50-летний житель Ясногорска, занимая должность директора ООО Управляющая компания «Ясногорскжилкомсервис», умышленно скрыл от налоговых органов более 13 миллионов рублей. Мужчина перечислил деньги на счет других юридических организаций.

Суд приговорил мужчину к двум годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью по осуществлению организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и полномочий в организациях.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.