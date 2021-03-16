В Туле продолжают ловить бездомных животных: в ближайшее время поймают порядка 1400 собак Фото: Алексей ФОКИН

Накануне в Зареченском районе Тулы продолжился отлов бездомных животных. В ближайшее время планируется поймать порядка 1400 собак, у которых нет дома. 15 марта отловили 142 бездомных пса и отправили их в питомник на карантинирование, лечение (при необходимости), маркирование, вакцинацию и стерилизацию.

На отлов обычно выезжают по заявке жителей. Работы специалисты проводят в присутствии заявителей. После отлова животные содержатся в приюте 30 календарных дней, за это время они проходят лечебно-профилактические мероприятия.

По истечении этого срока четвероногих отправляют обратно в прежние места обитания.