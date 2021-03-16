Коронавирус в Тульской области, последние новости на 16 марта 2021: за сутки выявлено 100 новых случая Фото: Алексей ФОКИН

По статистическим данным на 16 марта, 100 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области за сутки. Этот показатель практически на уровне показателя предыдущих суток. В это число входят жители Тулы и других регионов области. Так, за все время пандемии подтвержденных случаев ковида в Тульской области 34 806.

Однако есть свежие данные и по числу тех, кто победил болезнь за минувшие сутки: таких в регионе 101. В общей сложности в области вылечились 32 236.

Не смогли победить болезнь в области за сутки 10 человек. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии составляет 1 410.