На Сойфера в Туле нашли труп мужчины без брюк Фото: Алексей ФОКИН

Утром 16 марта на улице Сойфера в Туле прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины. Об этом сообщило издание «МК в Туле».

Сообщается, что труп нашли без брюк рядом с автомобилем "Datsun". Когда его нашли, он уже не подавал признаков жизни.

По сообщениям СМИ, предварительный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти. Сейчас есть версия, что мужчина выпил в машине, вышел на улицу, и ему стало плохо.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, организован ряд экспертиз по выяснению всех обстоятельств случившегося.