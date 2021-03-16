Тульские спортсмены заняли весь пьедестал на соревнованиях по пауэрлифтингу
Фото: материалы пресс-служб
С 10 по 17 марта в г. Екатеринбурге проходит первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юношей и девушек 14-18 лет, юниоров и юниорок 19-23 лет.
В состязаниях принимают участие более 190 человек из 33 регионов страны. Тульские спортсмены заняли весь пьедестал, взяли золоту, серебро и бронзу. Чемпионами стали спортсмены МБУ СШОР «Юность».
1 место – Иван Паршин (105 кг);
2 место – Дмитрий Болгов (+120 кг);
3 место – Алексей Бахтин Алексей (120 кг).
Тренируют спортсменов Андрей Ендураев и Александр Ивегеш.