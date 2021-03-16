За неделю в Тульской области 47 водителей садились за руль в состоянии алкогольного опьянения Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области подведена статистика нарушений ПДД. Так, с 9 по 14 марта в области выявили и пресекли 6 149 нарушений.

Большинство нарушений ПДД зафиксировали средства фото- и видеонаблюдения — 4 321 административное правонарушение. Это нарушения, связанные с превышением скорости движения, а также выездом на полосу встречного движения.

64 водителя привлечены к ответственности за то, что не уступили дорогу пешеходу и другим участникам движения. У 55 водителей на автомобиле стояла неправильная тонировка.

47 автомобилистов за указанный период сели за руль пьяными. Кроме того, 161 транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.