72 единицы техники и 85 рабочих задействовали в очистке Тулы от снега Фото: Алексей ФОКИН

15 марта в Туле продолжают убирать тротуары и проезжие части от снега.

Так, сегодня в работе задействованы 72 единицы техники и 85 рабочих на посыпке и очистке остановочных площадок. Ночью на улицах города работали 55 единиц техники.

Также в территориальных округах, в населенных пунктах Большой Тулы ежедневно проводится уборка тротуаров, обработка территорий противогололедными материалами, ликвидация стихийных свалок, сбор летучего мусора, распиловка деревьев и вывоз порубочных остатков.