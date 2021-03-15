Футболист тульского «Арсенала» сыграет за национальную молодежную сборную Фото: материалы пресс-служб

Александр Ломовицкий, полузащитник тульского «Арсенала», приглашен в состав молодежной сборной России по футболу. 23-летний футболист примет участие групповом этапе чемпионата Европы, который пройдет в Венгрии в конце марта. Соперниками россиян выступят команды из Франции, Дании и Исландии.

На данный момент Ломовицкий выступает за клуб оружейников на правах аренды из московского «Спартака», проведя в составе «Арсенала» в нынешнем сезоне 21 матч. На его счету 4 гола, причем, именно Александр забил победный гол в последней игре с ЦСКА.