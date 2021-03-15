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Спорт15 марта 2021 17:35

Футболист тульского «Арсенала» сыграет за национальную молодежную сборную

Наш игрок будет задействован в матчах группового этапа чемпионата Европы
Игорь КОПЫТОВ
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Футболист тульского «Арсенала» сыграет за национальную молодежную сборную

Фото: материалы пресс-служб

Александр Ломовицкий, полузащитник тульского «Арсенала», приглашен в состав молодежной сборной России по футболу. 23-летний футболист примет участие групповом этапе чемпионата Европы, который пройдет в Венгрии в конце марта. Соперниками россиян выступят команды из Франции, Дании и Исландии.

На данный момент Ломовицкий выступает за клуб оружейников на правах аренды из московского «Спартака», проведя в составе «Арсенала» в нынешнем сезоне 21 матч. На его счету 4 гола, причем, именно Александр забил победный гол в последней игре с ЦСКА.

Футбол