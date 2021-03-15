Тула, Новомосковск ,Киреевский: опубликована обновленная карта распространения коронавируса в регионе

Фото: https://vk.com/covid19_tula

Оперштаб по коронавирусу в Тульской области опубликовал обновленную карту региона с числом заболевших по каждому району.

Так, больше всего случаев коронавируса за все время пандемии зафиксировано в Туле — 14666 человек. На втором месте по распространению вируса Новомосковск — 2712 человек. Далее следует Киреевский район — 2326 человек.

Меньше всего случаев в Новогуровском (101 человек) и в Арсеньевском (118 человек).

С 9 по 15 марта 690 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 32 135 человек.