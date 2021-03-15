Из-за болезней в тульских школах отсутствуют 11 503 обучающихся Фото: Алексей ФОКИН

Из-за различных заболеваний отсутствуют 11 503 обучающихся (5,2% от общей численности) и 392 педагога (1,7% от общей численности).

Все детские сады, школы, колледжи и техникумы работают в штатном режиме. В некоторых учреждения на дистанционке находятся лишь некоторые классы и группы: 12 классов (239 учеников) и 5 групп в учреждениях среднего профессионального образования (91 студент). Приостановлена деятельность 9 групп в 8 детских садах (191 воспитанник).

Каждое из этих учреждений продолжают контролировать.