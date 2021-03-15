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Общество15 марта 2021 15:36

В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за тумана

Ожидается видимость 200-700 метров и гололедица на дорогах
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за тумана

Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром местами туман с видимостью 200-700 м., на дорогах местами гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Туман – одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.