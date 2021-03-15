Одинокий странник: в Тульской области насмерть задавили пешехода, который шел в темноте по проезжей части

В Тульской области насмерть задавили пешехода, который шел в темноте по проезжей части Фото: материалы пресс-служб

Совсем недавно мы писали о том, как в Алексинском районе насмерть сбили пешехода, который двигался по самому центру проезжей части в темное время суток.

На днях трагедия повторилась: 14 марта в 19:30 на 96-ом километре автодороги «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» города Новомосковска автомобилист на «Ford Fusion» сбил пешехода. Мужчина «гулял» прямо по центру проезжей части вне населенного пункта, шел попутно движущимся авто. Очевидно, что надвигающуюся машину он не заметил. Кроме того, на участке дороги не было освещения.

В результате аварии пешеход скончался от полученных травм.

Обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, ведь в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге.