В ДТП на встречке под Тулой пострадал несовершеннолетний пассажир Фото: материалы пресс-служб

13 марта в 18:50 на 6-ом километре автодороги «Донской-Богородицк», города Донской Тульской области мужчина, управляя автомобилем «Renault Fluence», по предварительной информации, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с «Lada X-ray».

В результате аварии несовершеннолетний пассажир «Renault» пострадал и был госпитализирован с травмами. Кроме того, травмы получили еще двое: водитель и пассажир «Lada», их отпустили после оказания медицинской помощи.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!