Тулякам расскажут о неизвестных героях Куликовской битвы Фото: материалы пресс-служб

Имена великого князя Дмитрия Ивановича и доблестных командиров засадного полка Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка-Волынского известны большинству со школьных лет — из учебника истории. А вот имена других участников битвы - Микулы Вельяминова, Тимофея Волуя, Льва Морозова, Андрея Серкизова — почти позабыты. Именно о них и пойдет разговор.

Посетителей музея также ждет рассказ о том, какие представители династии Рюриковичей стали участниками великой битвы на Дону, об их потомках – далеких и близких.

Лекция пройдет 18 марта в 17:00.