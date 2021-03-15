В Алексине представительницы цыганского этноса воровали товары из супермаркетов Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине полицейские задержали трёх представительниц цыганского этноса, подозреваемых в кражах из магазинов. Женщины заходили в супермаркеты, отвлекали продавцов и, пряча в складки одежды или сумки, выносили товары из магазина.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изобличили подозреваемых. Ими оказались три неработающие ранее судимые за аналогичные преступления женщины. Они доставлены в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Полицейские установили их причастность к двум фактам краж из магазинов.

Сейчас выясняют все детали преступлений.