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Происшествия15 марта 2021 12:05

В Алексине представительницы цыганского этноса воровали товары из супермаркетов

Ранее они уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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В Алексине представительницы цыганского этноса воровали товары из супермаркетов

Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине полицейские задержали трёх представительниц цыганского этноса, подозреваемых в кражах из магазинов. Женщины заходили в супермаркеты, отвлекали продавцов и, пряча в складки одежды или сумки, выносили товары из магазина.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изобличили подозреваемых. Ими оказались три неработающие ранее судимые за аналогичные преступления женщины. Они доставлены в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Полицейские установили их причастность к двум фактам краж из магазинов.

Сейчас выясняют все детали преступлений.

ЧП