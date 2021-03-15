Абсолютная победительница межрегионального турнира по художественной гимнастике - тулячка
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В нынешнем году на межрегиональных соревнованиях по художественной гимнастике было разыграно более 50 комплектов наград в групповых и индивидуальных упражнениях. Гимнастки успешно выполнили нормативы спортивных разрядов единой всероссийской спортивной классификации.
В индивидуальных упражнениях по программе мастера спорта первое место заняла Аксинья Тимошук из Великого Новгорода, по программе КМС в разных возрастных категориях лучшими стали Амина Идрисова из Тулы, Алина Зейналова из Щекина, тулячка Ангелина Аринина и Анна Парфенова из Орла.
В общем зачете Амина Идрисова признана абсолютной победительницей.