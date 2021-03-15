В Тульской области неизвестные застрелили бездомных собак и косулю

Фото: https://vk.com/doghelppaw

Сообщество в социальной сети, занимающееся помощью бездомным животным, опубликовало пост о безжалостной расправе над четвероногими. Кому помешали несколько собак и косуля — неизвестно.

Вероятно, кто-то решил таким образом «развлечься», а может, кому-то просто нравится доставлять страдания живым существам. Итог: убиты несколько собак и косуля, на снегу вокруг, по сообщениям очевидцев в сообществе, пятна крови и следы от снегокатов.

«Такова реальность в Тульской области!!!!! 10 марта кто то подкинул в лесопосадку 4 щенков подростков, недалеко от Щекино , они были живы!!!! 12 марта .......-вы видите итог. Вокруг следы от снегокатов..... Полицию вызвали, далее по ситуации, веры в правосудие мало, но надо пробовать!!!! Это маниакальное стремление стрелять и убивать... все живое, забавы ради.... просто так....очень пугает!!!!!» - пунктуация и лексика поста сохранены.

Остается только надеяться, что виновные в этом кровавом живодерстве найдутся и понесут ответственность за свой поступок.