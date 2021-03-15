Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 марта 2021: за сутки вирус выявлен у 106 человек

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 марта 2021: за сутки заразились 106 человек Фото: Алексей ФОКИН

По статистическим данным на 15 марта, 106 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области за сутки. В это число входят жители Тулы и других регионов области. Так, за все время пандемии подтвержденных случаев ковида в Тульской области 34 706.

Однако есть свежие данные и по числу тех, кто победил болезнь за минувшие сутки: таких в регионе 80. В этот раз число выздоровевших за сутки меньше числа заболевших. В общей сложности в области вылечились 32 135 человека.

Не смогли победить болезнь в области за сутки 8 человек. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии составляет 1 400.