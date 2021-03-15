Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тула
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тула
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество15 марта 2021 11:13

Тулякам предлагают выбрать дизайн-проекты благоустройства дворов

Все они будут отремонтированы в течение следующего летнего сезона
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий

Тулякам предлагают выбрать дизайн-проекты благоустройства дворов

Фото: Алексей ФОКИН

В этом году предполагается благоустроить 312 дворов и 23 общественных пространства в Тульской области. Сейчас в ряде районных городов уже началась подготовка к благоустройству. В том же Плавске, Узловой, Липках. Непосредственно к работам на объектах приступят, как только позволит погода.

В ближайшее же время стартует кампания по голосованию за те площадки, которые приведут в порядок уже в следующем году. По каждому объекту будет предложено по два дизайн-проекта. Мнение туляки смогут выразить с 26 апреля по 30 мая.