Тулякам предлагают выбрать дизайн-проекты благоустройства дворов Фото: Алексей ФОКИН

В этом году предполагается благоустроить 312 дворов и 23 общественных пространства в Тульской области. Сейчас в ряде районных городов уже началась подготовка к благоустройству. В том же Плавске, Узловой, Липках. Непосредственно к работам на объектах приступят, как только позволит погода.

В ближайшее же время стартует кампания по голосованию за те площадки, которые приведут в порядок уже в следующем году. По каждому объекту будет предложено по два дизайн-проекта. Мнение туляки смогут выразить с 26 апреля по 30 мая.