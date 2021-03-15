Евгения Пятисоцкова могут снять с должности начальника главного управления по Привокзальному району Фото: Алексей ФОКИН

В администрации Тулы сейчас решают вопрос о том, может ли Евгений Пятисоцков продолжать работу на посту начальника главного управления по Привокзальному территориальному округу.

Под сомнение его пребывание на этой должности поставил условный тюремный срок, который Евгений получил за смерть несовершеннолетней девочки. Ребенок погиб от падения на нее футбольных ворот. Очевидно, они не были надлежащим образом закреплены, а состояние площадки в нужный момент никто не проверил.

Об изменениях в штате администрации будет известно чуть позже.