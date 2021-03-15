На Казанской набережной в Туле отметили масленицу Фото: Архив "КП"

В Туле на Казанской набережной организовали интерактивные фотозоны, организованы ярмарки народных умельцев а также масленичные мастер-классы и конкурсы, дегустации блинов.

Кроме того, праздничное настроение создавала специальная концертная программа. В ней приняли участие народные коллективы, а хедлайнером стал московский шоу-ансамбль «Гармоника Драйв».

Детей можно было развлечь на тематических площадках. Все желающие могли прокатиться на русской печке и стилизованной мотопечке с самоваром.

Кульминацией праздника стало выступление театра огня «Эра» и сожжение чучела Масленицы.