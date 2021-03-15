Зима сдалась: надолго в Тулу пришло потепление? Фото: Алексей ФОКИН

Зима наконец-то уступает свои права весеннему теплу. На выходных в область пришла оттепель, в Туле установились плюсовые температуры.

Конечно, потепление принесло с собой таяние сугробов снега и лужи. Теперь в некоторых местах города пройти можно с трудом из-за наледи, покрытой талой водой.

Однако сейчас есть надежда, что наступившая оттепель — начало настоящей весны. Плюсовые температуры задержатся в регионе, по прогнозам синоптиков на данный момент, как минимум на две недели. В ближайшие дни в Туле будет переменная облачность и небольшой снег с дождем. Максимумом температурного режима будет значение +3 на термометре. Все ближайшие дни нас будет сопровождать высокая влажность воздуха.

Остается надеяться, что этот слякотный межсезонный период станет стартом для настоящей яркой, цветущей весны.