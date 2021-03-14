В Туле дороги ремонтируют 11 бригад Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается ямочный ремонт дорог. Так, сейчас в городе дорожное полотно восстанавливают 11 бригад. Работы ведут круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Накануне начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству проинспектировал ход работ по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия по улицам Демидовской, Литейной, Вяземской, Рязанской, Менделеевской, Овражной и Металлургов.

Напомним, что ранее губернатор Тульской области поручил закончить ремонт всех дорог до 1 мая.