В Тульской области нашли погибшим 48-летнего мужчину: его разыскивали несколько дней

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" по Тульской области

11 марта 48-летний туляк Максим Сомов ушел из дома и не вернулся. Мужчину искали несколько дней. О его гибели сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» по Тульской области 13 марта.

«Нужны записи видеорегистраторов автомобилей, проезжавших в п. Хомяково и п. Архангельское 11 марта 2021 г. с 18-00 до 08-00 утра 12 марта 2021 г. Просим позвонить на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52!» — пишут волонтеры у себя в социальной сети.

По имеющимся сейчас данным, тело нашли в лесополосе неподалеку от села Архангельское (Ленинский района). Признаков насильственной смерти, по предварительной информации, не обнаружено.