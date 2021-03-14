Коронавирус в Тульской области, последние новости на 14 марта 2021: за сутки выявлено 104 новых случая Фото: Алексей ФОКИН

По статистическим данным на 14 марта, 104 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области за сутки. Этот показатель практически на уровне показателя предыдущих суток. В это число входят жители Тулы и других регионов области. Так, за все время пандемии подтвержденных случаев ковида в Тульской области 34 600.

Однако есть свежие данные и по числу тех, кто победил болезнь за минувшие сутки: таких в регионе 82. В общей сложности в области вылечились 32 055.

Не смогли победить болезнь в области за сутки 10 человек. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии составляет 1 392.