14 марта за порядком в Туле проследит Евгений Пятисоцков Фото: Алексей ФОКИН

На выходных организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы.

Сегодня, 14 марта, дежурный – начальник главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).