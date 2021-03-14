14 марта в Тульской области проводят Масленицу широкими гуляниями Фото: Алексей ФОКИН

Проводы Масленицы пройдут 14 марта в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.

В программе с 11:00 до 14:00:

11:00-14:00 Катание на бричке, стрельба из лука в тире и мастер-классы: печем блины на пеньках, мастерим Куклу добрых вестей, жарим сушки-веснушки.

12:00 Открытие праздника с главным символом – куклой Масленицей

12:00–14:00 Развлекательная программа с частушками и играми

13:20 Подведение итогов конкурса Маслениц: подсчет голосов, представление победительницы и ее создателей

13:40 Проводы Масленицы

Экскурсии по экспозиции «Дон. Вся история на берегах одной реки», по территории мемориала и на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы проводятся с 10:00 до 19:00. Различные площадки праздника можно посетить в своем режиме и в рамках комплексной программы «Масленичные потехи».

На территории мемориала устроена 30-метровая горка. Можно привезти с собой ватрушки и ледянки и посвятить еще немного дней зимним забавам, пока на полях и склонах достаточно снега. Для всех открыта фотозона, оформленная в лучших сельских традициях. Из Монастырщино в этом году можно увезти фотографии на телеге с соломой, у русской печи, за столом у самовара, с символом года - бычком.