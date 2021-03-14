В Туле наконец-то потеплело: 14 марта до +2 Фото: Алексей ФОКИН

Зимние холода наконец-то начинают постепенно отступать. Так, в столице региона в воскресенье, 14 марта, ожидается до +2. Правда оттепель приносит с собой слякоть и мокрый снег.

Весь день в городе будет пасмурно. Синоптики прогнозируют высокую влажность воздуха до 89%. Ожидаются довольно сильные порывы ветра до 6,7 м/с. Атмосферное давление в этот день будет в районе 741-742 мм рт. ст.

Оттепель пришла в регион на ближайшую неделю. Примерно такая же погода сохранится в течение ближайших дней.