14 марта в Туле ограничат продажу алкоголя из-за масленичных гуляний Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье, 14 марта, в Туле пройдет гуляния, посвященные празднику Масленицы. Праздновать будут в центре города, в парках культуры и отдыха и в общественных пространствах.

В связи с этим, администрация города Тулы извещает предприятия торговли, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции на территории, прилегающей к местам проведения массовых мероприятий о необходимости исполнения требований части 4 статьи 7-1 Закона Тульской области от 24.07.2006 №727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

В соответствии с данным законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

В воскресенье, 14 марта, в Туле пройдет гуляния, посвященные празднику Масленицы. Праздновать будут в центре города, в парках культуры и отдыха и в общественных пространствах.

В связи с этим, администрация города Тулы извещает предприятия торговли, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции на территории, прилегающей к местам проведения массовых мероприятий о необходимости исполнения требований части 4 статьи 7-1 Закона Тульской области от 24.07.2006 №727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

В соответствии с данным законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.