В Туле продолжается ремонт дорог: работы проходят даже ночью Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается ремонт проблемных участков дорог. Так, за неделю, в период с 5 по 12 марта, выполнен ремонт 5 колодцев и дождеприемных решеток. Ремонт круглосуточно проводили 11 бригад, не прекращаются работы также в выходные и праздники.

Минувшей ночью работы проводились на улицах Болотова, Кутузова, М. Тореза, на Гарнизонном проезде и Орловском шоссе.

Дефекты дорожного покрытия выявляют в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, по предписаниям ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «Тула – без ям!», а также по обращениям граждан.

Напомним, оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта туляки могут несколькими способами:

1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!» - соответствующий баннер размещён на официальном сайте администрации города Тулы.

2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.