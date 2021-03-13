6,5 миллиардов рублей направят в 2021 году в Тульскую область на поддержку семей с детьми Фото: Алексей ФОКИН

В 2021 году семьи с детьми продолжат получать поддержку государства. Так, в 2021 году на поддержку таких семей в Тульской области планируется направить 6,5 миллиардов рублей.

За январь-февраль 2021 года на поддержку семей с детьми в Тульской области направленно более 1 млрд рублей. Общий объем финансирования составит 65 млрд рублей.

Подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки можно на сайте Госуслуг в разделе «Социальное обеспечение», либо лично обратиться в многофункциональный центр.