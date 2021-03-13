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Спорт13 марта 2021 15:00

Безопасность футбольного матча «Арсенал» — «ЦСКА» обеспечивают тульские сотрудники Росгвардии

Матч начался в 14:00
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Безопасность футбольного матча «Арсенал» — «ЦСКА» обеспечивают тульские сотрудники Росгвардии

Фото: материалы пресс-служб

Военнослужащие и сотрудники и Управления Росгвардии по Тульской области совместно с полицейскими примут участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности 22-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «ЦСКА».

Перед началом игры стадион и прилегающую к нему территорию обследуют кинологи и специалисты инженерных подразделений Росгвардии. Маршруты патрулирования вневедомственной охраны будут пролегать близко к проведению матча.