Безопасность футбольного матча «Арсенал» — «ЦСКА» обеспечивают тульские сотрудники Росгвардии Фото: материалы пресс-служб

Военнослужащие и сотрудники и Управления Росгвардии по Тульской области совместно с полицейскими примут участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности 22-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «ЦСКА».

Перед началом игры стадион и прилегающую к нему территорию обследуют кинологи и специалисты инженерных подразделений Росгвардии. Маршруты патрулирования вневедомственной охраны будут пролегать близко к проведению матча.