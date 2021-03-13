Тульских перевозчиков обязали наладить систему безналичной оплаты в транспорте Фото: Алексей ФОКИН

На совещании у начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы обсудили вопрос безналичной оплаты проезда.

Там отметили, что туляки все чаще стали жаловаться на то, что валидаторы в маршрутках и другом общественном транспорте работают некорректно, не срабатывают и не принимают оплату. А ведь всем известно, что платить «безналом» сейчас выгоднее.

По итогам совещания руководителям транспортных компаний указали на необходимость соблюдения требований законодательства в сфере пассажирских перевозок и обязали отладить корректную работу системы наличных и безналичных расчётов с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору пассажира. Кроме того, важно заметить, что водителям теперь запрещено высаживать из транспорта безбилетных пассажиров моложе 16 лет.