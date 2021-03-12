В Тульской области прошли очередные игры Ночной хоккейной лиги Фото: соцсети

Так, в дивизионе «Лига Надежды» в группе сильнейших («А») алексинский «Факел» разгромил «Тулу» — 6:1, и теперь с 29 очками возглавляет турнирную таблицу. С большим разрывом от него идут тульский «Ледокол» (19) и новомосковский «Шахтер» (14).

В группе «Б» прошло сразу несколько игр: новомосковский «Гипс» обыграл «Штурм» (Тула) — 10:1, «Матяш» (Тула) — «Стимул» (Новомосковск) — 9:5, «Воины» (Тула) — «Дон» (Новомосковск) — 3:2, «Штурм» — «Белые лебеди» (Новомосковск) — 2:6, «Звезда-106» (Тула) — «Матяш» — 4:4, «Полипласт» (Новомосковск) — «Стимул» — 11:4, «Воины» — «Металлург» (Косая Гора) — 2:2. Здесь в тройке лидеров - «Гипс» (29), «Металлург» (27) и «Воины» (23).

В дивизионе «40+»: тульский «Ветерок» крупно уступил «Тропику» — 0:20, а «Киреевск» и щекинский «Корд» сыграли вничью — 4:4. Здесь лидирует «Тропик» с 28 очками лидирует, в первой тройке также «Корд» и «Киреевск».