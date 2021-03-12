Надежда Школкина назначена уполномоченным представителем губернатора Тульской области Фото: материалы пресс-служб

3 марта 2021 года Надежда Школкина назначена уполномоченным представителем губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципалитетов. Раньше такой должности в регионе не существовало.

Надежда Школкина — депутат Госдумы V и VI созыва, общественный деятель. Будучи народным избранником с 2011 по 2016 год стала автором 67 законопроектов и около 700 поправок к Федеральным законам.

Родом из Саранска, окончила Московский кооперативный институт Центросоюза СССР и Московскую школу экономики. Кандидат экономических наук. Работала в коммерческих организациях, была гендиректором сельхозперерабатывающего завода.