Главным арбитром матча между тульским «Арсеналом» и ЦСКА станет Владислав Безбородов Фото: материалы пресс-служб

Главный судья встречи «Арсенал» - ЦСКА - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. В чемпионатах России в этой роли провел 237 матчей. При этом он уже работал на 6 играх с участием тульского клуба, назначив в их ходе три пенальти.

Ассистентами судьи назначены Роман Усачев и Алексей Стипиди. Резервным арбитром встречи выступит Анастасия Пустовойтова. Инспектор матча - Юрий Чеботарев.

Напомним, что по итогам 21 тура «Арсенал» занимает 15 место с 14 очками, а ЦСКА - 2 место с 40 очками.