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Общество12 марта 2021 17:09

В Тульской области продолжают ловить нелегальных перевозчиков

Только за три дня таких выявили восемь
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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В Тульской области продолжают ловить нелегальных перевозчиков

Фото: Алексей ФОКИН

Министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с ГИБДД по Тульской области выявили 8 нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа в период с 9 по 11 марта. Остановленный водители двигались как по региону, так и за его пределами.

В отношении перевозчиков, которые занимались своей деятельностью нелегально, составили протоколы.

На специальную стоянку эвакуировали восемь машин, на которых автомобилисты осуществляли предпринимательскую деятельность без лицензии.