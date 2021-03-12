В Тульской области продолжают ловить нелегальных перевозчиков Фото: Алексей ФОКИН

Министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с ГИБДД по Тульской области выявили 8 нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа в период с 9 по 11 марта. Остановленный водители двигались как по региону, так и за его пределами.

В отношении перевозчиков, которые занимались своей деятельностью нелегально, составили протоколы.

На специальную стоянку эвакуировали восемь машин, на которых автомобилисты осуществляли предпринимательскую деятельность без лицензии.