На Фридриха Энгельса в Туле во дворе дома сгорела машина

Фото: сообщество в социальной сети "Тула Жесть"
В тульском дворе на Фридриха Энгельса сгорела машина. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. Пожарные оперативно принялись за тушение, однако по фото заметно, что машина сильно выгорела.
Причина возгорания пока неизвестна: был ли это поджог или что-то другое придется выяснять правоохранительным органам.
Комментаторы под постом предполагают, что машину все-таки подожгли. Наиболее зоркие и наблюдательные заметили, что гореть машина начала сзади.