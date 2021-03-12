На Фридриха Энгельса в Туле во дворе дома сгорела машина

Фото: сообщество в социальной сети "Тула Жесть"

В тульском дворе на Фридриха Энгельса сгорела машина. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. Пожарные оперативно принялись за тушение, однако по фото заметно, что машина сильно выгорела.

Причина возгорания пока неизвестна: был ли это поджог или что-то другое придется выяснять правоохранительным органам.

Комментаторы под постом предполагают, что машину все-таки подожгли. Наиболее зоркие и наблюдательные заметили, что гореть машина начала сзади.