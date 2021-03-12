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Спорт12 марта 2021 16:46

Акватлонисты из Тульской области стали лучшими на первенстве России

На счету щекинской команды 11 наград различного достоинства — от бронзы до золота
Игорь КОПЫТОВ
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Акватлонисты из Тульской области стали лучшими на первенстве России

Фото: соцсети

На проходившем в Крыму первенстве России щёкинские акватлонисты завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медали.

Победителями соревнований стали Ян Кузнецов, Алексей Харченко, Анастасия Апалькина и Анастасия Силакова. Серебро выиграли Кирилл Воронцов, Елизавета Чижкова, Илья Дубровинский, Полина Кисова и Максим Апалькин. В тройку призеров вошли также Никита Белкин и Ольга Савкина.

В итоге в общекомандном зачете щекинский «Акватлон» занял первое место.