Акватлонисты из Тульской области стали лучшими на первенстве России Фото: соцсети

На проходившем в Крыму первенстве России щёкинские акватлонисты завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медали.

Победителями соревнований стали Ян Кузнецов, Алексей Харченко, Анастасия Апалькина и Анастасия Силакова. Серебро выиграли Кирилл Воронцов, Елизавета Чижкова, Илья Дубровинский, Полина Кисова и Максим Апалькин. В тройку призеров вошли также Никита Белкин и Ольга Савкина.

В итоге в общекомандном зачете щекинский «Акватлон» занял первое место.