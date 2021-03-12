В Тульской области в 2021 году будет отремонтировано 9 мостов в 7 районах области Фото: материалы пресс-служб

На самом деле, реконструкция коснется гораздо большего числа объектов. По-прежнему будет действовать совместная программа с Минобороны, которая работает в регионе уже с 2018 года. Плюс федеральные проекты.

Так, согласно документам, до 2024 года регионам из федерального бюджета направят более 200 млрд рублей для ремонта 100 километров мостов и еще около 90 млрд рублей — для строительства 121 путепровода. Часть средств будет направлена в Тульскую область. Сейчас определяется перечень объектов.