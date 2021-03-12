Автобус маршрута № 28 в Туле изменит схему движения Фото: Алексей ФОКИН

13 марта на Косой горе в лыжном центре «Веденино» пройдет межрегиональный фестиваль по лыжным гонкам, часть прилегающих дорог на время его проведения будет перекрыта.

Движение автобусов маршрута № 28 «пос. Косая Гора - ПАО «Тулачермет» будет осуществляться по измененной схеме. С Косой горы: ул. Дронова – 3-й Горьковский пр-д – ул. Гагарина - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов - ул. Столетова (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской.