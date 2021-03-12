В Туле на Косой горе 13 марта ограничат парковку и движение машин Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 13 марта, на Косой горе в лыжном центре «Веденино» пройдет межрегиональный фестиваль по лыжным гонкам.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 00:00 до 23:30 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Максима Горького на участке от ул. Комсомольской до лесопарка «Малиновая засека». А с 16:00 до 23:30 ограничено движение всех видов транспортных средств на этом же участке, а также по ул. Дронова - от ул. Комсомольской до ул. Лесной.

Изменит схему движения и автобусный маршрут № 28.