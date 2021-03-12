Масленица в «Добродее»: какие мероприятия ждут туляков Фото: материалы пресс-служб

На празднике «А у нас на дворе – Масленица!», который пройдет 14 марта с 12 до 15 часов, гости смогут принять участие в увлекательном «Тесто квесте», пострелять из гигантской рогатки на чемпионате «Осадный тир», увидеть шоу силачей, помериться силой с кузнецами в «Кузнечном троеборье», стать участниками конкурса «Косоплет» и рэп-баттла «Скоморох VS», а также мастер-классов по гравировке, чеканке, ковке, изготовлению текстильной масленичной куклы, росписи филимоновской игрушки, розжигу тульского жарового самовара и многих других.

Всех желающих научат печь вкусные блины на пеньке и покажут представление театра Петрушки, которое удивит и детей, и взрослых. На празднике можно посостязаться на «Забавных площадках» в быстроте и ловкости, а на фолк-уроке – блеснуть знаниями о старинных масленичных гуляниях. В «Тульской кузне» кузнец на глазах посетителей скует раскаленное солнце, от которого и возьмут огонь, чтобы сжечь масленичное чучело и окончательно проститься с зимой.

Обращаем ваше внимание, что необходима предварительная запись. Количество мест ограничено. Адрес места проведения: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а, б.