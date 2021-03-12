По некоторым адресам в Туле 13 марта ограничат остановку и стоянку автомобилей Фото: Алексей ФОКИН

В связи с проведением 13 марта футбольного матча на центральном стадионе АНО ПФК «Арсенал», в целях обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Жаворонкова на участке от ул. М.Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина:

- с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств,

- с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.