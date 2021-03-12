В Тульской области машина вмерзла в лед: на помощь пришли сотрудники МЧС Фото: материалы пресс-служб

7 марта 2021 года автомобилист, проезжая по труднопроходимой сельской местности, на личном автомобиле провалился и намертво вмерз в лед. «Надежды выбраться самому не было никакой. Помочь некому – глушь. В дополнение ко всему началась метель и горючее было на исходе! Я решил набрать номер пожарной части города Советска Тульской области. Объяснил ситуацию и уже через 25 минут приехала пожарная машина и освободила меня из ледяного плена!» - рассказывает пострадавший.

Мужчина попросил отблагодарить сотрудников МЧС, которые помогли ему выбраться. В адрес личного состава спасательных подразделений подобных обращений поступает много. Люди благодарят сотрудников и работников чрезвычайной службы.

Сами спасатели относятся к этим обращениям спокойно, считая такие «экстренные ситуации» своей работой. Надеемся, что труд спасателей будет оценен по достоинству.